هواوي تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة "Watch GT 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعتها الذكية "Huawei Watch GT 2"، وذلك خلال حدثها المقام في مدينة برلين الألمانية.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، تأتي ساعة "Huawei Watch GT 2" الجديدة بقياسين مختلفين، وتعمل بنظام هواوي Lite OS، الأول بحجم 46 مم وبشاشة "أوليد" قياسها "1.39 بوصة"، والثاني بحجم أصغر "42 مم" وبشاشة "أوليد" بقياس "1.2 بوصة".

وتعمل كلتا الساعتين بمعالج "كيرين A1"، مع أجهزة استشعار "بلوتوث 5.1" و"GPS" وأجهزة استشعار معدل ضربات القلب.

كما أنها محملة بأدوات استشعار لتحقيق أقصى استفادة من ميزات تتبع اللياقة البدنية ومراقبة الإجهاد، ونظرًا لأنها ساعة ذكية، فسيتم عرض جميع إشعارات تطبيقك على معصمك مباشرةً.

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وتأتي ساعة هواوي الجديدة بمعيار مقاومة الماء "A 5ATM"، والذي يعني قدرة تحمل الماء لمدة تصل لـ 10 دقائق، ولعمق يصل حتى 50 مترًا.

ساعة "Watch GT 2" مزودة بميكروفون ومكبر صوت، وعن طريق تقنية البلوتوث يمكنك إجراء مكالمات منها، بشرط أن تكون الساعة على بُعد 150 مترًا من هاتفك، ومن الواضح أن هذا سيؤثر على عمر البطارية إذا كنت تستخدمها بشكل منتظم.

وتدعي الشركة أن عمر البطارية سيكون 14 يومًا في الوضع المثالي، مع توفير وضع GPS لمدة 30 ساعة، وتشغيل الموسيقى لـ 24 ساعة، وعند استقبال المكالمات عبر البلوتوث ستمكث 10 ساعات.

ويبلغ سعر سماعة "Huawei Watch GT 2" بحجم "46 مم" 249 يورو، والحجم الأصغر منها "42 مم" يبلغ سعره 229 يورو، وتعتزم الشركة بدء الشحن للمستخدمين أكتوبر المقبل.