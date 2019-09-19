"مستثمري جنوب سيناء" تكشف أهمية السياحة الرياضية في تنشيط القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، أهمية السياحة الرياضية في تنشيط حركة القطاع، موضحا أنها تتطلب شواطئ كبيرة وملاعب مختلفة وقدرة تنظيمية عالية، وهو ما تتميز به مصر من تواجد شواطئ البحر الأحمر والأبيض المتوسط في مدن جنوب سيناء ومرسى علم والغردقة والإسكندرية.

ودعا عبداللطيف في بيان اليوم، إلى استثمار البطولات والميداليات التي حققتها مصر عالميا سواء في كرة اليد أو الطائرة أو بطولة الألعاب الأوليمبية في التنشيط للسياحة الرياضية من خلال استضافة البطولات العالمية وإقامتها على أرض مصر من خلال عمل شراكات وبروتوكولات تعاون بين وزارات الشباب والرياضة والسياحة والطيران، وكذلك الاتحادات الرياضية الدولية والمحلية واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين يتم بمقتضاها وضع خطة ورؤية للسياحة الرياضية وكيفية جذب وإقامة وتنظيم البطولات الرياضية على أرض مصر.

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وأوضح أن السياحة الرياضية تتميز بعنصرين مهمين، أولهما "أنها تزيد من نسب السياح بشكل كبير وجذب مختلف الفئات العمرية"، والثاني "أنها في حد ذاتها تعد تسويقا وترويجا للسياحة في مصر بشكل عام من خلال الفرق والجمهور المشارك الذين ينقلون ما يشاهدونه في مصر عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا وتركيز وسائل الإعلام المحلية والعالمية على البطولات الرياضية التي تقام في مصر".

وأكد عبدالطيف، ضرورة وضع خطة تسويقية للأنشطة الرياضية والسياحة الرياضية في مصر داخل البورصات والمعارض السياحية العالمية التي تشارك فيها، ودعوة الاتحادات الرياضية الدولية لزيارة مصر ومعالمها الرياضية والتعرف على إمكانياتها وتحديد البطولات الرياضية المستهدفة سواء "كرة شاطئية أو طائرة أو بلياردو" وغيرها من الألعاب التي يمكن تنفيذها في مصر.

وتابع: اختيار مصر لتنظيم بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لأول مرة في مصر بمدينة الغردقة في نسختها الثالثة سيكون له دور كبير في زيادة معدلات الدخل السياحي لمصر".