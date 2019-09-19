ارتفاع الإصابة بالملاريا فى أسوان إلى 11 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

احتجزت مستشفى حميات أسوان، اليوم الخميس، مجند بقوات حفظ السلام بمالي، والذي دخل البلاد في 9 سبتمبر الجاري عبر مطار القاهرة شرق، ويقضى إجازته مع أسرته بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وكان يعاني من آلام بالجسم وحمى، وجرى نقله إلى مستشفى الحميات، وبعد سحب عينات منه وتحليلها تأكدت إصابته بالملاريا الخبيثة، وجرى حجزه بغرفة العزل، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تأكدت إصابتها بأسوان إلى 11 حالة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

وكانت حميات أسوان احتجزت منذ بداية شهر سبتمبر 10 حالات لأشخاص سودانيين ومصريين وافدين من السودان ومالى، بعد أن أثبتت التحاليل إصابتهم بالملاريا.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الوضع أمن ولا توجد أي خطورة من ارتفاع أعداد المصابين بالملاريا، لافتًا أن جميع الحالات لوافدين من السودان ومالي، ولم يتم تسجيل أي حالة ملاريا لمصرى وأجنبي مقيم بأسوان.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد والترقب بإدارة الحجر الصحي في جميع الموانىء والمطارات بأسوان لرصد واكتشاف أي حالة تظهر عليها أعراض الملاريا قبل دخولها إلى أسوان.