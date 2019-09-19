عادل الجبير: استهداف أرامكو بأسلحة إيرانية يمثل اعتداء على العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن استهداف معملي بقيق وخريص، التابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فحسب، بل اعتداء على العالم أجمع من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد إلى الأمن والسلم الدوليين وليس المنطقة وحدها.

وأكد الجبير، أن "الاعتداء الآثم" امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، مشددًا على أهمية أن يتحمل المجتمع مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وتعرضت منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، للقصف من قبل طائرات مسيرة، وصواريخ كروز، ما أدى إلى توقف ضخ النفط، وتعطل الإنتاج لفترة.