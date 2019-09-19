جامعة القرآن بالسودان تُكرم «سليمان» لجهوده فى خدمة الإسلام

كرَّمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، الدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمدير التنفيذى السابق لرابطة الجامعات الإسلامية؛ لجهوده المتميزة فى خدمة الإسلام. التنفيذى السابق لرابطة الجامعات الإسلامية؛ لجهوده المتميزة فى خدمة الإسلام. جاء التكريم على هامش المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وتسلم درع التكريم من الدكتور أحمد سعيد سلمان رئيس جامعة القرآن والعلوم الإسلامية بالسودان .

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