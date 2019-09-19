فضيحة «ألف ليلة وليلة» تهز رئيس الوزراء الكندى

«ترودو» يطلب الصفح من الكنديين بسبب تنكره على هيئة «علاء الدين»

أعرب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، عن اعتذاره لأنه تنكر بشكل رجل أسود فى حفلة مدرسية أقيمت فى 2001، وجاء الاعتذار المحرج بعد ساعات من ظهور الصورة قبل شهر من الانتخابات التشريعية.

وقال المرشح الليبرالى «إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حينذاك، لكننى أعترف اليوم بأنه عنصري وأعبر عن أسفى الشديد لذلك».

وكانت مجلة «تايم» الأمريكية قد نشرت صورة بالأسود والأبيض لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة فى كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية. ويظهر ترودو فى الصورة فى سن التاسعة والعشرين، مبتسما ومحاطا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم.

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ويعتبر هذا النوع من تلوين الوجه عنصريا. وأخذت الصورة من ألبوم لحفلة نهاية العام

فى مدرسة فانكوفر الخاصة التى كان ترودو يعمل بالتدريس فيها. وأطلق على الحفلة اسم «ألف ليلة وليلة».

وقال ترودو (47 عاما) «كنت متنكرا بزى علاء الدين ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك»، مكررا مرات عدة أنه خطأ ارتكبه فى شبابه ومعبرا عن اعتذاراته.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الصورة ستؤدى إلى تغيير فى حملته الانتخابية، بينما تشير استطلاعات الرأى إلى تعادل حزبه الليبرالى مع المحافظين، قال ترودو إنه «يطلب الصفح من الكنديين».