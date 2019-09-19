الرئيس النمساوي يطلق مبادرة قبل قمة المناخ في الأمم المتحدة الاثنين المقبل

أطلق الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، مبادرة جديدة لحماية المناخ وذلك قبيل مشاركته في قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ في نيويورك يوم الاثنين المقبل.

ودعا الرئيس النمساوي - في المبادرة التي حظيت بتأييد 32 رئيس دولة وحكومة من أربع

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قارات - إلى "خطوات سريعة وشجاعة" في "الحرب ضد أزمة المناخ".



وقال الرئيس النمساوي - في بيان مشترك مع بقية القيادات - "نوجه نداءً عالميًا للمجتمع الدولي من أجل مزيد من الطموح المناخي".



وكان فان دير بيلين قد أطلق مبادرة مماثلة مؤخرا شارك فيها حوالي 20 رئيس دولة وحكومة أوروبيًا في الفترة التي سبقت المؤتمر العالمي لتغير المناخ في بولندا في نهاية العام الماضي.



وطالب الرئيس المجتمع الدولي وجميع المؤسسات المالية بتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق الأهداف الطويلة الأجل لاتفاق باريس وسحب الاستثمارات من الاقتصاد الأحفوري في أسرع وقت ممكن.