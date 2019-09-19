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الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لإلغاء تعديلات مثيرة للجدل بقانون الصحافة السلوفاكية

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أعرب هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام عن قلقه اليوم بشأن التعديلات المثيرة للجدل في قانون الصحافة في سلوفاكيا.

 

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الخميس - من مقرها في العاصمة النمساوية (فيينا) - أن ديزير

نوه إلى شعوره بالقلق من أن هذه التعديلات تمثل تراجعًا عن أجواء الحرية وسيادة القانون في التعامل مع وسائل الإعلام السلوفاكية بفرض قيود مالية شديدة عليها.


ودعت المنظمة الاوروبية السلطات سلوفاكيا إلى مراعاة الاعتراضات التي أثيرت وأن يعدل البرلمان عن إقرار هذه التعديلات وبالتالي حماية حرية وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية ويجب السماح للصحافة بالحرية في ممارسة وظيفتها دون مواجهة تهديدات مالية.


وشدد البيان على ضرورة امتثال سلوفاكيا التام تجاه قرارات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومواثيق حماية حقوق الإنسان ودعم حرية الصحافة.

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