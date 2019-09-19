رئيس وزراء السودان يُقرر تعيين قيادات جديدة بالوزارات

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني ،الدكتور عبدالله حمدوك ،اليوم الخميس قرارات بإعفاء 3 قيادات في 3 وزارات، وتعيين آخرين بدلا منهم.

وقال مجلس الوزراء - في بيان - إن حمدوك قرر إعفاء السفير عمر دهب فضل، من منصب وكيل وزارة الخارجية المكلف، وتعيين السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيلا لوزارة الخارجية.

كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بإعفاء الدكتور مصطفى محمد علي من وظيفة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين الدكتور سامي محمد شريف وكيلا للوزارة.

كما قرر حمدوك إعفاء موسى عمر أبوالقاسم من وظيفة مدير وحدة تنفيذ السدود، ووجه وزارتي الري والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ

القرار، فيما اعتمد وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور عمر منيس تكليف المهندس السر محمد آدم لتصريف مهام وأعباء مدير عام وحدة تنفيذ السدود.



من جانبه، أصدر وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل على ابراهيم عددا من القرارات شملت حل جميع مجالس الإدارات بالشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، وقرر إعفاء عدد من القيادات العليا في الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن.