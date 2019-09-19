الحكومة اليونانية تخلي منشأتين تضمان أكثر من 200 مهاجر

أخلت الشرطة اليونانية ،اليوم الخميس ،منشأتين، يتخذ أكثر من 200 مهاجر من بينهم عشرات الأطفال، منها مأوى لهم في العاصمة أثينا، وذلك في

إطار خطة الحكومة المحافظة الجديدة لتطوير المدينة.

وأوضحت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم

- أن حوالي 230 شخصاً من المهاجرين اقتيدوا إلى مراكز الشرطة اليونانية لتحديد هوياتهم.وأشارت الشبكة إلى أن المهاجرين ظهروا على التليفزيون الرسمي اليوناني وهم داخل حافلات، وذلك من دون التطرق للمزيد.