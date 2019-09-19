الحرس الوطني الكويتي: أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية

أكد الحرس الوطني الكويتي ،اليوم الخميس ،اهتمام القيادة العليا للحرس بالتزام أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية في البلاد.
وأوضح الحرس الوطني ،في بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي- انستجرام - إلى قيام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريقعصام النهام، والمدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، بزيارة تفقدية إلى مصفاة الأحمدي، وعدد من المنشآت النفطية.
التي يتولى الحرس الوطني مسؤولية حمايتها.
وأضاف أن الفريق الرفاعي تفقد قوات الحرس الوطني والاستعدادات والإجراءات التي يقومون بها لحماية وتأمين المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى
وشدد على اهتمام رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالتزام أقصى درجات اليقظة وإحكام السيطرة لتأمين المنشآت النفطية لأهميتها.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت - أمس - رفع درجات الاستعداد في عدد من وحداتها القتالية، وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رفع درجات الاستنفار؛ لتأمين المنشآت الحيوية في الكويت.
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