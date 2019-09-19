ضبط 17 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية

تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بولاية صفاقس التونسية من ضبط 17 شخصًا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية. إفريقية مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس أنه بمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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