وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف (الوزير المرافق)، ووزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.
كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية، مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء، عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة، رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-عمران خان لخادم الحرمين: باكستان تساند المملكة في مواجهة الاعتداءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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