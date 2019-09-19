عاجل-عمران خان لخادم الحرمين: باكستان تساند المملكة في مواجهة الاعتداءات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف (الوزير المرافق)، ووزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية، مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء، عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة، رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.