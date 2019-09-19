تيلرسون: نتنياهو خدع ترامب مراراً بمعلومات مغلوطة

قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خدع" الرئيس دونالد ترامب مراراً عبر تزويده بـ"معلومات مغلوطة".

وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها تيلرسون الرئيس ترامب الذي كان أقاله عام 2018.

وخلال نقاش أجراه الثلاثاء الماضي مع طلاب جامعة هارفرد ونقلت صحيفة الجامعة العريقة تفاصيله اليوم الخميس، يقدّم تيلرسون صورة لترامب يظهر فيها الرئيس ساذجاً إلى حد ما أمام نتنياهو الذي وصفه تيلرسون ب"الموهوب جداً" رغم كونه "ماكيافيلياً إلى حدّ ما".

واعتبر تيلرسون أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تتورّع عن إغراق واشنطن ب"المعلومات المغلوطة" لتحقيق ما تريده.

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وقال تيلرسون، بحسب ما نقلت الصحيفة الجامعية عنه، "لقد قام الإسرائيليون بذلك مع الرئيس مرّات عدة لإقناعه بمقولة: نحن اللطفاء وهم الأشرار. وفي كل مرة، كنا نقول للرئيس لقد خدعوك".

وتابع تيلرسون قائلاً "يزعجني أن يقوم حليف قريب منّا إلى هذا الحدّ، ومهمّ بالنسبة إلينا بالتصرّف بهذه الطريقة".

وأعرب وزير الخارجية السابق، مرة جديدة، عن خيبة أمله لإبعاده عن ملف النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وحتى بعدما طرده من الخارجية، وجه ترامب انتقادات إلى تيلرسون فوصفه ب"الأحمق وغير الذكي كفاية لتسلم وزارة الخارجية"، بحسب ما جاء في إحدى تغريداته.

ووصل الأمر بترامب إلى حد القول عن وزير خارجيته السابق إنه "لا يملك القدرات العقلية اللازمة (...) وكان علي إبعاده قبل ذلك".