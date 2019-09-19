رئيس الأركان: الجزائريون يريدون التخلص سريعاً من الوضع الحالي

محمد إبراهيم (الجزائر)

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت ممكن من هذا الوضع الحالي، وتأمل في الإسراع لإجراء انتخابات الرئاسة في مواعيدها المحددة، فيما سحب حزب «طلائع الحريات»، أمس، استمارات الترشح للرئاسة، إلا أنه لم يعلن بعد اسم مرشحه.

وقال الفريق قايد صالح - في كلمة له بولاية تمنراست (جنوب) أمس- إن «أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت ممكن من هذا الوضع الحالي، وتأمل في الإسراع لإجراء انتخابات الرئاسة في آجالها المحددة، مضيفاً أن الشعب الجزائري المتسم بالوعي العميق لكل ما يحيط بوطنه، والمتسم بالقدرة الشديدة على التحليل الصائب لخلفيات الأحداث الدائرة وطنياً وإقليمياً وحتى دولياً، ويرى أن إجراء الانتخابات والاحتكام إلى الصندوق هو الحل الأمثل والأجدى والأصوب للبلاد والعباد».

وشدد على أن تمسك الجيش الجزائري، وحرصه الدائم على القيام بواجبه الوطني حيال الوطن والشعب، وفقاً للمهام المخولة له دستورياً، يملي عليه في هذه المرحلة الحاسمة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأمن المواطنين، وتوفير لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم المشاركة القوية والفعالية في الانتخابات الرئاسية بكل حرية وشفافية.

وعلى صعيد انتخابات الرئاسة، سحب حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، أمس، استمارات الترشح للرئاسيات، المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

وبموجب القانون الجديد للانتخابات، الذي أقره البرلمان الجزائري الأسبوع الماضي، فإنه يتعين على المرشح للرئاسة جمع 50 ألف توقيع من الجزائريين لتأييد ترشحه.

وكان ابن فليس، قد أعلن أكثر من مرة أنه لا يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يجعل الغموض يحيط باسم المرشح الذي يعتزم الحزب الدفع به لخوض السباق الرئاسي.

من جهة أخرى، مثل النائب البرلماني محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، للتحقيق أمام محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة، بتهمة إخفاء ملف إجراءات قضائية، والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.

كما مثل أيضاً، أمس، اللواء المتقاعد علي غديري، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع، للتحقيق أمام محكمة الدار البيضاء، وذلك للمرة الثانية منذ توقيفه وإيداعه سجن الحراش في يونيو الماضي، بتهمة المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية، للمساس بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.