وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

ساسي جبيل (تونس)

أكدت نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وفاة والدها، وذلك في تدوينة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ومن جانبه، أكد منير بن صالحة، محامي ابن علي في تونس، في تدوينة على صفحته على «الفيسبوك»: إن «الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي في السعودية». وأضاف ابن صالحة، في تدوينة ثانية له، أنه سيتم حمل جثمان ابن علي إلى مكة، لدفنه هناك استجابةً لتوصيته.

ويشار إلى أن منير بن صالحة، كان قد أكد يوم 12 سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المصحة.

ولد زين العابدين بن علي، يوم 3 سبتمبر 1936، وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، الذي تمت فيه الإطاحة بنظامه، وهو ثاني رئيس لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، بعد الزعيم الحبيب بورقيبة.