السعودية تفوز بعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. ويتولى مجلس المحافظين مسؤولية تحديد أغلب سياسات الوكالة. كما يصدر توصيات للمؤتمر العام بشأن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها.

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