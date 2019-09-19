"هومبرتو" يخلف دمارا هائلا في برمودا ويتوجه إلى شمال "الأطلسي"

توجه الإعصار "هومبرتو"، اليوم الخميس، إلى شمال المحيط الأطلسي بعدما اجتاح جزر برمودا وخلف دمارا هائلا.

واقتلع الإعصار أسطح منازل وحرم 28 ألف شخص من التيار الكهربائي في الأرخبيل البريطاني الصغير، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ووسائل إعلام محلية.

وقال مسؤولون إنّ الإعصار لم يتسبّب بسقوط خسائر بشرية، لكنّ السكان اضطروا للبقاء في منازلهم بسبب خطوط الكهرباء التي تقطّعت والأشجار التي اقتُلعت.

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وحين ضرب "هومبرتو" الأرخبيل كان إعصاراً من الفئة 3 على سلّم تصاعدي من 5 فئات، وقد رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة.

ونقلت صحيفة "رويال غازيت" اليومية عن وين كاينز وزير الأمن القومي في برمودا قوله "لقد تغلبنا على ليلة صعبة حقّاً".

من جهتها، قالت شركة "بيلكو" للكهرباء في برمودا إن التيار انقطع عن أكثر من 28 ألف مشترك بسبب الإعصار.