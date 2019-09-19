تسجيل 124 حالة إصابة بوباء الكوليرا في السودان

أعلنت السلطات الصحية في السودان، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في البلاد ارتفع إلى 124 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الوباء رصد في ولايتي النيل الأزرق وسنار.

وأوضح البيان أنّ "جملة الإصابات بمرض الكوليرا تراكمياً بلغت 124 إصابة، منها 101 في ولاية النيل الأزرق، و23 في ولاية سنار"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء إلى الولايتين.

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كانت الوزارة أعلنت، الأسبوع الماضي، تسجيل أربع إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق، معلنة تسجيل ثلاث وفيات في ولاية النيل الأزرق جراء الإسهال الحاد الناجم عن المرض.

كانت منظّمة الصحة العالمية أعلنت، حينها، أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية في النيل الأزرق من أجل التصدي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية.

وحذّر مسؤول سوداني من تفشي وباء الكوليرا وغيره من الأمراض التي تسبّب الإسهال ما لم تتّخذ إجراءات، نظراً إلى ضعف البنى التحتية لشبكتي المياه والصرف الصحي، والذي تفاقم جراء الفيضانات والسيول.

وقضى العشرات في السودان عام 2016 جراء الإسهال الذي أصاب الآلاف في البلاد.