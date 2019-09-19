أمريكا تتشاور مع السعودية بشأن سبل مواجهة التهديدات من شمال المملكة
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 19 سبتمبر, 2019 - 08:34 مساءً
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إنه يتشاور مع السعودية لبحث سبل مواجهة التهديدات من شمال المملكة بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت على منشأتي نفط سعوديتين ألقى مسؤولون أمريكيون بالمسؤولية عنه على إيران.
وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن الكشف خلال إفادة صحفية عما إذا كان الجيش الأمريكي يعتقد أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة وصواريخ قد انطلق من الأراضي الإيرانية، تاركا الأمر للتقييم السعودي الحالي للواقعة.
وقال جوناثان هوفمان ”لن نسبقهم في هذا الشأن“ بينما اعترف بوجود مؤشرات على أن طهران تتحمل المسؤولية.
وذكرت رويترز من قبل أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم انطلق من إيران.
المصدر: رويترز
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