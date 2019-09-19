البنتاغون: نقدم للرئيس ترامب خيارات الرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 سبتمبر 2019 10:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، بأنها “ستقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر”.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، خلال مؤتمر صحفي في واشطن، إن “هناك تعاونا مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو”.

وأضاف هوفمان أن “إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو”.

وتابع قائلا: “سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر”، لافتاً إلى أن “الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير”.

وأكد: “ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج”، مشدداً على أن “الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية”.

وأشار إلى أن “الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين”.

كما كشف أن واشنطن “تتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الممكن أن ترى إيران ضربة قوية جدا، فنحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين.

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وتابع الرئيس ترامب: “وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة من قبل، لكن اليوم نحن أقوياء جدا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة”.

وجاءت تصريحات ترامب النارية في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، وهي التصريحات التي تأتي على خلفية استمرار التصعيد عقب الهجوم على “أرامكو” السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية.

وقال دونالد ترامب:

هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل السلمي مع إيران فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث.

وتابع الرئيس الأمريكي:

نحن أقوياء جدا اليوم، ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات حديثة، ولم نمتلك أبدا مثل هذه القوة العسكرية من قبل، ولم تكن حتى قريبة من ذلك.