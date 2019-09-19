كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستخبارات الروسية: نجمع بيانات حول الجهة المسؤولة عن هجوم أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التي ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.

وقال ناريشكين للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عن من قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد وجهت الاتهام لإيران برعاية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية، في الـ 14 من سبتمبر الجاري، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ. وقال متحدث عسكري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، في الرياض، أنه ليس هناك من "أي شك سعودي في دعم إيران للهجوم" الذي استخدمت فيه 25 طائرة مسيّرة، وصواريخَ أيضاً".

وفي حين نفت طهران أي دور لها في الهجمات، حذرت من أي تحرّك ضدها.

وفي السياق ذكرت مصادر دبلوماسية أنه ينتظر وصول خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

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وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.



وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.

وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي. الملك سلمان بن عبد العزيز وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة "لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".

ونقلت رويترز عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"، أن الهجوم على منشأتي النفط في خريص وبقيق، صعد التطورات في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد يثير المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

