كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير: الهجوم على "أرامكو" يعتبر اعتداء على العالم ككل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأوضح الجبير، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وأكد أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.