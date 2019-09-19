كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يصدر قرارات وزارية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم، أمرا رئاسيا بتعين محمد الحضرمي وزيرًا للخارجية.

فيما تم تعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية وأحمد عبيد الفضلي محافظًا للبنك المركزي، وذلك وفق تلفزيون اليمن الرسمي.

وجاء نص القرار الجمهوري:

Advertisements

قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2019م

بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني

مادة (1): يعين الاخ / د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للمالية

مادة (1): يعين الاخ / سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية .

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للخارجية

مادة (1): يعين الاخ السفير/ محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.