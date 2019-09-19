كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان ورئيس وزراء باكستان يبحثان الأوضاع بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء باكستان عمران خان، مساء الخميس، في جدة.

وأدان دولة رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.

ويذكر أن أكد رئيس وزراء باكستان، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استنكار بلاده بشدة للهجمات التخريبية على معملي شركة أرامكو السعودية للنفط.

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وأكد عمران خان مساندة باكستان للمملكة ووقوفها معها بكل إمكانياتها.

ووصل خان إلى السعودية، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية إبراهيم العساف. وتلقى محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من عمران خان أمس الأول، عقب الهجمات الأخيرة على أرامكو. وأشار خان خلال المكالمة الهاتفية إلى دعم إسلام أباد للسعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.