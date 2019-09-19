كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير المملكة بالأمم المتحدة: الهجمات على أرامكو يستهدف الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات على شركة أرامكو السعودية لا تستهدف السعودية فقط، بل الاقتصاد العالمي وحرية التجارة والملاحة في المنطقة.

وأضاف أن كل القوى الكبرى أدانت الاعتداء على أرامكو والمرحلة التالية هي إدانة من يقف خلف الاعتداء.

وتابع: "الرياض بذلت جهودًا كبيرة لضمان عدم تأثر حجم إنتاجها وصادراتها إلى الخارج بالهجمات على أرامكو".

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، العمل مع السعوديين بعد استكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الهجمات الأخيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو للنفط في محافظتي بقيق وخريص، السبت الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاجون، بيتر كوك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن المؤشرات الحالية تظهر أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات، مؤكدا أن الهجوم على منشآت أرامكو قضية دولية.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخيارات المطروحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو من سيقرر طبيعة الرد، ولن يتم القفز إلى الاستنتاجات قبل استكمال كل التحقيقات. ونوه بأن الهدف الرئيسي هو ردع التصعيد والنزاعات وليس الحرب، والأولوية هي العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وتابع: "الدفاع الجوي السعودي كان فعالا في مواجهة صواريخ ميليشيا الحوثي"، موضحا أن الهجوم استخدمت فيه أسلحة متطورة بشكل غير مسبوق.