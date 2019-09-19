كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الألمانية تعتزم تبني تدابير متعلقة بالمناخ.. غداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تعتزم تبني مجموعة تدابير متعلقة بالمناخ غداً الجمعة، تبلغ كلفتها ما لا يقلّ عن 100 مليار يورو حتى العام 2030، بحسب مشروع تناقشه الحكومة اليوم الخميس.

ويُعقد اجتماع عصر الغد في مقر المستشارية برئاسة أنجيلا ميركل وبحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، على أمل التوصل إلى اتفاق حول مروحة من الإجراءات بشأن المشاكل المناخية، ويُفترض أن يستمرّ الاجتماع حتى وقت متأخر من الليل مع إعلانات مفصّلة منتظرة غداً.

والهدف من هذه الإجراءات تصحيح المسار الحكومي بشأن هذا الموضوع، لأن السلطات الألمانية متأكدة من أنها لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف التي كانت حددتها والمتعلقة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2020، وتأمل ألمانيا في التوصل عام 2030 إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 55% عما كانت عليه عام 1990.

وينصّ مشروع الاتفاق المؤلف من 130 صفحة على استثمارات تبلغ كلفتها ما لا يقلّ عن 100 مليار يورو حتى العام 2030، ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات، وفي هذه الوثيقة بعنوان "مشروع حماية المناخ 2030"، تؤكد برلين أن الاستثمارات الإضافية في تدابير صديقة للبيئة ستدعم الوضع القائم وستحسّن جاذبية ألمانيا الاقتصادية.

وعملياً، من المفترض أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق حول مروحة من الاجراءات الكفيلة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الطاقة والبناء والزراعة والصناعة والنقل، ويبدأ ذلك من خلال تعزيز وسائل النقل العامة والقطارات ورفع أسعار الرحلات عبر الطائرة في ألمانيا وتقديم إعانات مختلفة لتطوير السيارات الكهربائية ووسائل التدفئة النظيفة.