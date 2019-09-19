كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: مقتل اثنين وإصابة 3 بأنفجار قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخصان فيما اصيب 3 آخرين في انفجار قنبلة وصفها مصدر أمني بـ"العمياء" ومن مخلفات الأمن الداخلي.

وأضاف المصدر الأمني، أن القتيلين هما شقيقان، فيما أصيب والدهما وابنا شقيقتهما إصابات وصفت بـ"البالغة".

وأضاف المصدر أن القنبلة انفجرت عصر اليوم في منطقة الغباوي شمال شرق محافظة الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان، بينما كانت العائلة تبحث عن خردة معدنية للتجارة بها.