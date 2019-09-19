كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا والعدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".
وقال مصدر عسكري: "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".
وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:"تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".
وأضاف البيان:"أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".
وقال البيان:"إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".