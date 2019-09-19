كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني يدعو لتسمية الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا البرلمان البريطاني، مساء الخميس، إلى إعلان المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية.

وأوضحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في بيان لها، أن مجلس العموم البريطاني اتفق مع زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي على تقييد مصادر وأرصدة قوات الحرس للنظام الإيراني لصالح الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة.

وبينت المنظمة في بيانها، أن مجلس العموم يأخذ بنظر الاعتبار مؤامرة التفجير في تجمع المقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، فضلًا عن أن النظام الإيراني أكبر خطر ليس فقط على الشعب الإيراني، وإنما على الاستقرار في المنطقة والسلام في العالم.

وأعلن 37 من نواب البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب بمن فيهم وزراء سابقون كبار دعمهم للمشروع، وحثوا الحكومة البريطانية على إعلان قوات الحرس واستخبارات النظام الإيراني منظمات إرهابية خارجية.

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ويذكر أن ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد على إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، "أمر الرئيس ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل كبير! وهذا الأمر اعتراف مباشر بأن الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين العاديين".

وأضاف أن الإرهاب الاقتصادي التي تتبعه أمريكا تجاه إيران غير قانوني وغير إنساني"، مطالبا بـ "إيقاف الحرب الاقتصادية على إيران".

وأفادت مصادر عسكرية إيرانية أن إيران ستنظم عرضها العسكري السنوي في 22 من سبتمبر في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.