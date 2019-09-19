تسقيف أسعار المحروقات.. الخلفي: العثماني أكد اليوم أن العمل بلغ مرحلة متقدمة

خلال جوابه على أسئلة الصحافيين، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “بحسب تأكيد رئيس الحكومة اليوم، العمل الذي يقوم به مع القطاعات المعنية بلغ مرحلة متقدمة”، مضيفا، “نأمل أنه في القريب ستبرز الإجراءات المتخذة”.

وقال الخلفي، “الحكومة سبق لها أن توصلت برأي مجلس المنافسة وتم وضع حزمة من الإجراءات المتعلقة بأسعار المحروقات وبتأمين المنتظم لحاجيات السوق الوطني من المحروقات”.

وأضاف “هناك إشكاليتين، الأولى تتعلق بالأسعار والثانية بتأمين الحاجيات، ورئيس الحكومة يشرف بشكل شخصي على هذا الموضوع، في العلاقة مع القطاعات الحكومية المعنية، وزارات المالية والطاقة والعادن والشؤون العامة والحكومة، من أجل تنزيل حزمة الإجراءات المطلوبة”.

وشدد الوزير المنتدب على أن “الأمر لا يتعلق فقط بموضوع التسقيف، لكن أيضا بالتنافسية والتخزين، لأنه حين نتحدث عن تعزيز تنافسية القطاع، فله أثر مباشر على الأسعار، ونفس الأمر حين نتحدث عن منظومة التخزين، فضلا عن ما يتعلق بوضع إطار ينظم عملية تحديد أسعار المحروقات”، يؤكد الخلفي.

وختم الخلفي قائلا “وبالتالي حزمة الإجراءات منشغلة بالأسعار وبمراعاة القدرة الشرائية، وأيضا بتأمين المخزون وحاجيات السوق الوطنية، في ظل ما نشاهده من تحولات على مستوى الأسعار الدولية والسوق العالمية”.