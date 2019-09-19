من ساعات، انتشرت العديد من التدوينات الفايسبوكية تتحدث عن نشر صورة مخلة للحياء على صفحة محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني قبل أن يتم مسحها بعد ثواني قليلة.
وزارة الشغل والإدماج المهني، خرجت قبل قليل بتوضيح جاء فيه أن الوزير وأعضاء بديوانه فوجؤوا باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته بتنبيهه على نشر صورة مخلة بحائطه الشخصي بطريقة مجهولة.
وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، أن لا علاقة له بالصورة المتداولة، وأنه وقت نشرها كان منشغلا في عمله، مؤكدا نفيه لما أورده البعض ممن عمل على التقاط صورة من الصفحة وبنى عليها أحكاما واتهامات مغرضة.
وجاء في البلاغ التوضيحي، أن الوزير ولحدود اللحظة بمساعدة تقني يحاول استرجاع حسابه الشخصي على الفايسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشر صورة إباحية على صفحته.. يتيم يخرج عن صمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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