سماع دوي انفجارات ببلدة جرمانا قرب دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وردت أنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في بلدة جرمانا قرب دمشق، مساء اليوم، الأربعاء؛ فيما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن مراسل التلفزيون الرسمي للنظام السوري، أنه "تم تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق".

يشار إلى الجيش الإسرائيلي كان قد أغار على عدد من الأهداف ادعى أنها تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وميليشيات مدعومة من إيران، في منطقة عقربا في جنوب شرق دمشق، أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وقتل في هذه الغارة الإسرائيلية عنصرين من حزب الله اللبناني وآخر إيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي حينها، أنه الغارة أحبطت مخطط لشن هجوم على أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.