"الصحة الكويتية" تؤكد استعدادها للتعامل مع أي حدث طارئ

أكدت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، استعدادها للتعامل مع أي حدث طارئ انطلاقا من طبيعة عملها التي تستلزم الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، إن الخطط المعدة تتضمن بطبيعة الحال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية داخل جميع مرافقها لمواجهة أي حدث طارئ.

وأفادت بأن الأحداث الطارئة يتم التعامل معها وفقا لخطط معدة مسبقا يتم التدريب عليها بشكل دوري لقياس درجة الاستعداد ومؤشر الانسجام بين مختلف قطاعات الوزارة ومعرفة مدى تقيد كل قطاع بإنجاز المهام الموكلة إليه ومدد إنجازها.

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وشددت وزارة الصحة الكويتية على ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بطبيعة عملها من مصادرها الصحیحة قبل تداولها.

بيان وزارة الصحة جاء بعد يوم من إعلان الجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته بشكل احترازي.

والأربعاء، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن القرار جاء "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأضافت أن هذا الإعلان يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

وأوضح البيان أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية؛ للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.