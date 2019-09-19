- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/9/19 11:24 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وأكد علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لرويترز صدور تأشيرتي الدخول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، على "تويتر"، إن محمد جواد ظريف سيغادر إلى نيويورك غدا الجمعة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية في التغريدة: "ظريف سيغادر إلى نيويورك في وقت مبكر من صباح الجمعة لحضور الجلسة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.