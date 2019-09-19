"السيادي السوداني" يلغي ضم هيئة الاتصالات لوزارة الدفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محمد الفكي سليمان الناطق باسم المجلس السيادي السوداني، الخميس، إلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بضم هيئة الاتصالات لوزارة الدفاع.

وقال سليمان في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن مجلس السيادة اجتمع وناقش قرارا سابقاً بضم هيئة الاتصالات لوزارة الدفاع، لكنه قرر بالإجماع وضع الهيئة تحت إشرافه مباشرة.

وكشف أيضاً النقاب عن أن المجلس السيادي، وبالتعاون مع الحكومة السودانية، يدرس إعادة عدد من الهيئات التي كانت تتبع الرئاسة مباشرة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، لجهات الاختصاص.

وأضاف سليمان: "سنعمل لإعادة تلك الهيئات إلى جهات الاختصاص" وردد قائلا: "في عهد النظام البائد كان هناك تغول على تلك الهيئات التي كانت تتبع مباشرة الرئيس المعزول".