السعودية تفوز بعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

فازت السعودية بعضوية مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2019-2021)، وذلك خلال انتخابات مؤتمرها العام في دورته الحالية الـ63 المنعقدة في فيينا.

ورأس رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان وفد المملكة المشارك في الدورة الحالية لأعمال المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح الدكتور السلطان أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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وأكد أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه السعودية من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار استراتيجي لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد، بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة.

وقدم السلطان شكره وتقديره إلىلأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لدعمه ومتابعته واهتمامه من أجل نيل المملكة هذه العضوية، وكذلك الشكر للأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين في فيينا.

الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة.

ويدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.

كما يُعيِّن مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام، وينعقد المجلس عموماً خمس مرات خلال السنة في الأشهر: مارس/آذار ويونيو/حزيران ومرتين في شهر سبتمبر/أيلول وفي نوفمبر/تشرين الثاني.