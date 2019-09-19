الجبير: الاعتداء الآثم على بقيق وخريص يعتبر امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية

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العين الإخباريةالخميس 2019/9/19 11:18 م بتوقيت أبوظبي
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الخميس، إن هجمات أرامكو تعتبر امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".
وأكد الجبير: "أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".
وشدد وزير الدولة السعودي على أن "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد إلى الأمن والسلم الدوليين وليس فقط إلى المنطقة".
وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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