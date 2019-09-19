محمد بن زايد ووزير الجيش الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورايان مكارثي وزير الجيش الأمريكي تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في قصر الشاطئ، وزير الجيش الأمريكي، حيث بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما بحث الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.





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واستعرض كذلك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومكارثي عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في السعودية.





وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقف الإمارات الثابت في العمل من أجل الأمن والسلام والاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.