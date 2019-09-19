سلاح الجو الليبي يدمر أهدافا إرهابية جنوبي طرابلس

تمكنت مقاتلات السلاح الجوي الليبي من تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة وقتل عدد من الإرهابيين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي، إن مقاتلات سلاح الجو نفذت اليوم الخميس غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري أن الغارة أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.

ومن جانبها أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو، اليوم الخميس، استهدفت ودمرت عدة مواقع في مناطق المليشيات.

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وأشارت في بيانها إلى أن هذه الأهداف تتضمن مواقع لمقر مليشيا القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور شرقي طرابلس، وأكد البيان دقة الاستهداف وتدمير كل الأهداف بنجاح.





كان المسماري قد كشف النقاب عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الأتراك والمليشيات جراء ضربات للجيش على غرف عمليات الطيران التركي المسير في مصراتة.

وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة تركية من بينهم واحدة على بعد 10 كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية منطلقة من مصراتة".

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية، بهدف تحرير طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.