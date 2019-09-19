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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أفاد مصدر فرنسي أن السويد والنروج على وشك الانضمام الى مبادرة التدخل الاوروبية التي تضم عشر دول، من المقرر ان يلتقي وزراء دفاعها الجمعة في هولندا.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أطلق هذه المبادرة قبل عام بهدف قيام "ثقافة استراتيجية تشاركية" وتعزيز "قدرات الاوروبيين على التحرك معا".

وتضم هذه المبادرة حتى الآن فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والمانيا والدنمارك وهولندا واستونيا واسبانيا والبرتغال وفنلندا.

وقالت ياسمين ايفا فارس ايميري المتحدثة باسم وزارة الجيوش الفرنسية "إن دولا جديدة ستنضم الى المبادرة : بلدان من شمال أوروبا سيكونان على الطاولة معنا الجمعة" خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني لهذه المبادرة.

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وقال مصدر قريب من الملف إن هاتين الدولتين هما السويد والنروج.

وكان ماكرون أعلن نهاية آب/اغسطس الماضي أمام السفراء الفرنسيين في العالم أن اليونان ترغب أيضا بالانضمام الى المبادرة.

ويأتي هذا التوسيع تزامنا مع محاولة فرنسا إقناع شركائها الأوروبيين بارسال قوات الى منطقة الساحل الافريقية لدعم عملية برخان الفرنسية الخاصة بمكافحة الارهاب والتي تتألف من 4500 عنصر.

ويشارك نحو خمسين جنديا من استونيا في دعم عملية برخان يتمركزون في مدينة غاو في مالي، كما قدمت بريطانيا لدعم القوة الفرنسية ثلاث مروحيات نقل ثقيلة من نوع شينوك.