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الان تتابع الرئيس اليمني يعين “بن بريك” وزيرا للمالية و”الحضرمي” وزيرا للخارجية والان مع التفاصيل
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أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم، عدة قرارات مهمة شملت إقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين.
وأصدر هادي أمرا رئاسيا بتعين محمد الحضرمي وزيرًا للخارجية، فيما تم تعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية وأحمد عبيد الفضلي محافظًا للبنك المركزي، وذلك وفق تلفزيون اليمن الرسمي.
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