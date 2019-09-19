اتهامات الفساد تقيل وزيرا إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا
قدم وزير الرياضة الإندونيسي استقالته، بعد أن حددته وكالة مكافحة الفساد في البلاد، بوصفه مشتبها به، في قضية فساد تتعلق بتمويل اللجنة الرياضية في إندونيسيا.
وذكرت لجنة القضاء على الفساد،أن وزير الشباب والرياضة، إمام نهراوي، يشتبه في أنه قد قبل 26.5 مليار روبية «1.8 مليون دولار» كرشاوى خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، من اللجنة الوطنية للرياضة، مقابل تأمين حصولها على تمويل. ومن جانبه، قال الرئيس جوكو ويدودو للصحفيين «تلقيت خطاب استقالة من الوزير».
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