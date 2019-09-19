اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ أطلقته الميليشيات من الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت منظومة القوات البحرية لـ«تحالف دعم الشرعية في اليمن» صباح أمس محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه جرى تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.