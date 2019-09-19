الحوثيون يفجرون أزمة النفط للمزايدة والتحايل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بعدما أغلقت المحطات أبوابها أمام السيارات والمركبات.

واصطفت عشرات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات أخرى، واختلقت الميليشيات الموالية لإيران أزمة مشتقات نفطية خانقة، بهدف استغلالها كورقة إنسانية للمزايدة بها، في محاولة للتحايل على الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية الحكومية بشأن آلية استيراد المشتقات النفطية، وتريد العودة إلى الآلية القديمة التي تمكنها من الحصول على النفط المجاني بأسماء الشركات التي جرى إنشاؤها أخيرا.

وأكد مصدر محلي أن عبوة البترول سعة 20 لترا ارتفعت في السوق السوداء إلى مبلغ 18 ألف ريال، كما أخفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مادة الغاز المنزلي، بشكل شبه كامل عن مناطق سيطرتها، وافتعلت أزمة كبيرة، مقابل فتحها للسوق السوداء، قبل يوم واحد من ذكرى انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية في 21 ديسمبر.

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من جهة أخرى وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب ميليشيات الحوثي 1039 انتهاكا بحق المدنيين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها عليها خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الحالي.

وأكد التقرير الأسبوعي الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن فريق الرصد والتوثيق في الشبكة سجل 43 حالة قتل، بينها 6 نساء، و12 طفلا، و4 حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيات في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، و9 حالات إعدام ميداني، و3 حالات أعمال قنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات بينهم 4 أطفال، وإصابة 29 حالة بينهم 11 طفلا و3 نساء.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا، مجزرتان منها في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بتعز، وكان أغلب ضحايا هذه المجازر من الأطفال.كما سجل التقرير حالة اغتيال واحدة، و189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين.

مشاهدات يمنية