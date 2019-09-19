بيرس: بريطانيا تدعم جهود السعودية لرأب الصدع باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن «محادثات جدة» التي دعت إليها القيادة السعودية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين اليمنيين بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن تحتاج دعم الجميع.

وشددت بيرس خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن على ضرورة أن ينخرط كل الأطراف في هذا الحوار، مضيفة أن المملكة المتحدة تؤيد جهود السعودية وتأمل أن تساهم هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مرض للجميع، من أجل إرساء الاستقرار، مجددة دعم بريطانيا بقولها «نحن على استعداد لتوفير الدعم بأي شكل ممكن».

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ورحبت بتعهد المملكة بدفع مبلغ 500 مليون دولار، وتوجهت بالشكر إلى القيادة السعودية ودعت المانحين إلى النظر في إمكانية توفير تمويل إضافي خلال العام، لضمان الوفاء بتمويل 4.2 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، إن السعودية تعتزم دفع 500 مليون دولار الأسبوع المقبل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتعهد المانحون بتقديم 2.6 مليار دولار من إجمالي 4.2 مليارات دولار تسعى الأمم المتحدة لجمعها.

وتعد السعودية صاحبة أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة، كذلك هي أكبر الداعمين لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وهي أيضا أكبر الداعمين للعمليات الإنسانية في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وعدد من البرامج السعودية وعلى رأسها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.