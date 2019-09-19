النشرة: سرقة سيارة مواطنة من أمام منزلها في بلدة كوكبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "ادعت المواطنة ريما ابو نقول أمام مخفر ​قوى الامن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا على مجهول بسرقة سيارتها الخاصة نوع "جيب هيونداي - لون اسود" من أمام منزلها في بلدتها ​كوكبا​ قضاء حاصبيا، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين".

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