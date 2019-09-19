اصيب جندي في ​الجيش اللبناني​ بجروح ورضوض، جراء حادث سير وقع في بلدة ​برج الملوك​ بين دراجته النارية وسيارة هوندا pilot رباعيية الدفع تقودها ب. ب.ح من بلدة القليعة، ونقل على اثره الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة بواسطة سيارة ​الصليب الاحمر اللبناني​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة جندي بالجيش في حادث سير في برج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.