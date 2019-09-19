رويترز: أميركا منحت روحاني وظريف تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "​السلطات الأميركية​ منحت الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ووزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ تأشيرتي دخول للمشاركة في اجتماعات ​الأمم المتحدة​".

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