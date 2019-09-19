آكار: سنواصل المباحثات مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة

اشار ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ إلى ان "الفعاليات الجارية مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ حول تشكيل "المنطقة الآمنة" في ​سوريا​ قابلة للانتهاء في حال لجأت ​واشنطن​ إلى المماطلة والتأخير"، مؤكدا اننا "سنواصل المباحثات والفعاليات المشتركة مع واشنطن بخصوص المنطقة الآمنة طالما أنها متوافقة مع أهدافنا وغاياتنا".

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